طرح أراضٍ سكنية مميزة للبيع في القاهرة - تفاصيل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات "إدارة التعاقدات" بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير، عن طرح عدد من قطع الأراضي السكنية بالمزاد العلني.

تفاصيل طرح قطع أراضٍ سكنية للبيع في القاهرة

تضمنت القطع المعروضة في المزاد العلني 15 قطعة أرض فضاء متميزة (سكني) كاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 10.25 متر مربع و202.5 متر مربع بالمجاورات (الأولى - الثانية - التاسعة - العاشرة) بمشروع المجتمع السكني الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس - حلوان.

وبحسب نص الإعلان، يتم البناء على كامل المساحة طبقًا للاشتراطات البنائية المعمول بها بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 30 ألف جنيه، وتعقد جلسة المزاد العلني الساعة 12 ظهرًا يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024 بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.

وتطلب كراسة الشروط بها كل التفاصيل مقابل 299 جنيهًا بخلاف 14 ضريبة قيمة مضافة و5 جنيهات لدعم صندوق قادرون باختلاف و5 جنيهات لدعم صندوق رعاية حقوق المسنين، وذلك من جهاز المشروعات المشتركة - حلوان، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بعابدين.

ويعتبر القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملًا لهذا الإعلان.

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