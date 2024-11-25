مدير مستشفى سرطان الثدي: 60% من المرضى يحملون أفكارًا خاطئة عن السرطان

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام، إن تشخيص الإصابة بالسرطان غالبًا ما يسبب صدمة نفسية للمريض، مشيرًا إلى وجود أفكار شائعة خاطئة مرتبطة بالمرض، أبرزها أنه يؤدي حتمًا إلى الوفاة.

وأوضح شاش، في جلسة صحفية نظمتها شركة "روش للأدوية" اليوم الاثنين، أنه استنادًا إلى بحث أُجري مؤخراً، فإن 60% من الأشخاص يحملون معتقدات خاطئة حول السرطان، بغض النظر عن مستواهم التعليمي.

وأشار إلى أن معظم هذه المعلومات تأتي من الإنترنت، في حين أن 3% فقط يستقونها من متخصصي الرعاية الصحية.

وأضاف أن دعم المرضى ضروري لمنعهم من الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات، حيث تبين أن 20% فقط من مجموعات وصفحات هذه المنصات تقدم معلومات مؤهلة عن المرض.

وشدد شاش على أهمية التواصل المستمر مع المرضى لتقديم التوعية اللازمة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بما يضمن لهم الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة ومتخصصة.

ووجه "شاش" للشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بملف السرطان، حيث دعم إطلاق مبادرة للكشف عن سرطان الثدي وقدمت التشخيص والعلاج بالمجان للمصابات.