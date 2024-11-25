لتثقيف الطلاب والعاملين بالمعاهد.. الأزهر يطلق مبادرة للتوعية بالصحة النفسية الإيجابية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، مبادرة للتوعية بالصحة النفسية الإيجابية ضمن مبادرة "بداية جيدة -إنسان جديد"، تتضمن عقد سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية واللقاءات التوعوية.

وتنص المبادرة، على تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية وإقامة ندوات متخصصة في مجال الصحة النفسية بالمشاركة مع منسق المبادرة الرئاسية بالمنطقة، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية "رعاية الطلاب- التعليم الابتدائي-الإعدادي - الثانوي".

هدف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية والتثقيف الصحي من الطلاب والعاملين بالمعاهد الأزهرية، وتتضمن ندوات توعوية تشمل أهمية الصحة النفسية، وأساليب التعامل مع الضغوط النفسية ودور البيئة المدرسية في دعم الصحة النفسية.

وتتضمن المبادرة، ورش عمل فنية مثل الرسم وتصميم المجسمات واللوحات الإرشادية والدراما التمثيلية لمواقف تتعلق بجوانب الصحة النفسية الإيجابية.

وتشمل المبادرة، فعاليات ترفيهية تهدف إلى بناء الثقة وتعزيز الروح الإيجابية والشعور بالانتماء لدى المشاركين.

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