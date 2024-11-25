مصدر يكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء لشركات الاتصالات

كتب ـ محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحديث عن زيادة أسعار بيع الكهرباء من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة لصالح شركات الإتصالات تتم بشكل سنوى وفقا للاتفاق المبرم بين شركات الاتصالات وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، منوها إلى أنه لا نية لأى زيادات جديدة فى الأسعار خلال الفترة الحالية.

ونوه المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن أسعار بيع الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة يختلف بيعها من شركة اتصالات لشركة أخرى لأن السعر ليس ثابتا وإنما يتم من خلال تعاقد سنوى خاصة أن إبرام العقد يكون فى شهر يوليو من كل عام.

وأكد أن هناك توجه من قبل شركات الاتصالات العالمية للاستفادة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة فى شراء الطاقة الكهربائية المنتجة مما يتواكب مع التوجهات العالمية نحو الاعتماد على استخدام الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة لما تساهم به فى خفض معدلات استهلاك الوقود التقليدى والإحفورى.

وأكد أنه تم للمرة الأولى إقرار الزيادة في يوليو من العام الماضي على الرغم من المتغيرات العديدة وأبرزها زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدولار وتحريك أسعار الكهرباء التقليدية، منوها إلى أن سعر بيع الكيلووات ساعة المنتج من محطات الطاقة المتجددة يحدد على أساس 3 عوامل وتتضمن قيمة إنتاج الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة، ومقابل استخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأيضا مقابل استخدام شبكة شبكات التوزيع.

اقرأ أيضا

فرصة ثمينة لتعزيز التعاون.. السيدة انتصار السيسي تلتقي قرينة رئيس كولومبيا

هل يتم تعطيل الدراسة بسبب الأمطار؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل

وزارة الثقافة تُطلق أبلكيشن "نونو" حول أدب الطفل

تسبب أمراض خطيرة.. خبير يُحذر السيدات من الطبخ في الأواني السيراميك -(فيديو)