كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25-11-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد، فإنه من المقرر أن يسود طقس اليوم الاثنين بارد ليلًا في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ووفقا للهيئة، فإن حالة طقس اليوم الاثنين معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المقرر وجود أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، إذ أن الأمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة على أغلب المدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة الصغرى 14 درجة والعظمى 19.

- العاصمة الإدارية الصغرى 13 درجة والعظمى 20.

- 6 أكتوبر الصغرى 13 درجة والعظمى 20.

- دمياط الصغرى 16 درجة والعظمى 20.

- بورسعيد الصغرى 15 درجة والعظمى 20.

- الاسماعيلية الصغرى 15 درجة والعظمى 20.

- السويس الصغرى 14 درجة والعظمى 20.

- العريش الصغرى 12 درجة والعظمى 17.

- شرم الشيخ الصغرى 19 درجة والعظمى 23.

-الإسكندرية الصغرى 15 درجة والعظمى 18.

- العلمين الصغرى 14 درجة والعظمى 19.

- مطروح الصغرى 15 درجة والعظمى 19.

- الغردقة الصغرى 18 درجة والعظمى 20.

- شلاتين الصغرى 18 درجة والعظمى 27.

- حلايب الصغرى 19 درجة والعظمى 25.

- الفيوم الصغرى 14 درجة والعظمى 20.

- بني سويف الصغرى 13 درجة والعظمى 20.

-المنيا الصغرى 12 درجة والعظمى 21.

- أسيوط الصغرى 13 درجة والعظمى 22.

- سوهاج الصغرى 14 درجة والعظمى 22.

- قنا الصغرى 15 درجة والعظمى 22.

- الأقصر الصغرى 14 درجة والعظمى 22.

- أسوان الصغرى 15 درجة والعظمى 22.

- الوادي الجديد الصغرى 13 درجة والعظمى 21.