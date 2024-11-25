لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25-11-2024

05:29 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

طقس بارد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25-11-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد، فإنه من المقرر أن يسود طقس اليوم الاثنين بارد ليلًا في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ووفقا للهيئة، فإن حالة طقس اليوم الاثنين معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المقرر وجود أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، إذ أن الأمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة على أغلب المدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة الصغرى 14 درجة والعظمى 19.

- العاصمة الإدارية الصغرى 13 درجة والعظمى 20.

- 6 أكتوبر الصغرى 13 درجة والعظمى 20.

- دمياط الصغرى 16 درجة والعظمى 20.

- بورسعيد الصغرى 15 درجة والعظمى 20.

- الاسماعيلية الصغرى 15 درجة والعظمى 20.

- السويس الصغرى 14 درجة والعظمى 20.

- العريش الصغرى 12 درجة والعظمى 17.

- شرم الشيخ الصغرى 19 درجة والعظمى 23.

-الإسكندرية الصغرى 15 درجة والعظمى 18.

- العلمين الصغرى 14 درجة والعظمى 19.

- مطروح الصغرى 15 درجة والعظمى 19.

- الغردقة الصغرى 18 درجة والعظمى 20.

- شلاتين الصغرى 18 درجة والعظمى 27.

- حلايب الصغرى 19 درجة والعظمى 25.

- الفيوم الصغرى 14 درجة والعظمى 20.

- بني سويف الصغرى 13 درجة والعظمى 20.

-المنيا الصغرى 12 درجة والعظمى 21.

- أسيوط الصغرى 13 درجة والعظمى 22.

- سوهاج الصغرى 14 درجة والعظمى 22.

- قنا الصغرى 15 درجة والعظمى 22.

- الأقصر الصغرى 14 درجة والعظمى 22.

- أسوان الصغرى 15 درجة والعظمى 22.

- الوادي الجديد الصغرى 13 درجة والعظمى 21.

طقس بارد الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة الأمطار أماكن سقوط الأمطار الطقس اليوم حالة طقس اليوم الاثنين الأرصاد الجوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان