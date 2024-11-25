برلماني: مليار و200 مليون دولار أنفقها المصريون على منصات المراهنات خلال عام

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب إن أكثر من مليار و200 مليون دولار أنفقها المصريون على منصات المراهنات خلال عام.

خلال حواره الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" مساء الأحد، حتى إذا تم سداد تلك المراهنات بالجنيه المصري على تلك المنصات، فإن تلك الأموال تقوم شركات الدفع مثل فيزا وماستركارد بتحويلها إلى الدولار وتطالب بها البنك المركزي لتحويلها.

هل هناك منصة مراهنات مرخصة في مصر؟

وأكد النائب أيمن محسب، أن وزارة الشباب والرياضة منحت إحدى منصات المراهنات رخصة العمل في مصر،

وأوضح أن الشركة بالفعل أعلنت عن رقم الترخيص وأنها تعمل بشكل قانوني في مصر ، مشيرًا إلى أن وزير الاتصالات لم يرد على طلب الإحاطة إلى الآن