بين نفي الرياضة وتأكيد النواب.. جدل بشأن منح تراخيص لشركة مراهنات

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد الشاذلي، متحدث وزارة الشباب والرياضة، حقيقة منح الوزارة ترخيصًا لإحدى شركات المراهنات لممارسة نشاطها في مصر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" مساء الأحد، أكد الشاذلي أن منح الوزارة ترخيصًا لشركة مراهنات هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن القانون ينص على إلغاء إشهار أي شركة يُثبت مشاركتها أو مساهمتها في أي نشاط مراهنات.

كما أشار إلى أن هناك إجراءات تُتخذ حاليًا لحجب موقع MelBet على الأراضي المصرية، وأن تحقيقًا سيُجرى مع اللاعب محمد زيدان.

وفي سياق متصل، رد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، قائلًا إن الشركة بالفعل أعلنت عن رقم الترخيص.

وتساءل: "ماذا كانت تنتظر الوزارة للرد على طلب الإحاطة حول منح ترخيص لشركة مراهنات، ولماذا لم تُصدر بيانًا واضحًا أو تصريحًا نافياً وقاطعًا لهذه الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي؟"، مضيفًا: "لماذا لم يتم إغلاق هذا الموقع حتى الآن؟".

من جانبه علق الإعلامي عمرو أديب، على حالة الجدل بشأن انتشار تطبيقات المراهنات خلال الفترة الماضية قائلًا: "لماذا السكوت على ذلك الأمر، هيا وزارة الاتصالات متقدرش تحجب المنصات دي؟، ده فيه بعض مواقع الأخبار مبنعرفش نخش عليها".