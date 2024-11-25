خلال ندوة بمعرض الكويت للكتاب.. "جائزة الشيخ حمد": الترجمة ترسخ مبادئ الانفتاح

كتب- محمد شاكر:

عقدت الأحد، ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السابعة والأربعين، ندوة أقيمت في الرواق الثقافي، وأدارها ناصر الهيبة، حول أهمية الترجمة.

ومن جانبها قالت الدكتورة حنان الفياض، الناطق الرسمي لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، أن الترجمة كانت وما تزال "من أوسع أبواب رفع الجهل عن ماهية الآخر، واستكشاف جوهره الإنساني، واستثمار ثقافته وفكره ووعيه في سبيل خدمة الإنسانية.

وأضافت "الفياض" خلال الندوة أن الترجمة من شأنها أن تكون "طريقاً لفك اشتباكات هذا العالم، وإحلال السلام محل العنف، وترسيخ مبادئ الانفتاح المتزن محل الانغلاق والعنصرية".

وأوضحت أن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تأسست في سياق التأكيد على أهمية التقارب الإنساني، وضرورة تعزيز هذا التقارب في ظل عالم يموج بالصراعات.

وتابعت الفياض: إن الترجمة "فعلٌ ثقافيّ تثاقفي، وفعلٌ معرفيّ يجول فيه المترجم بين لغتين وثقافتين، نقلاً من إحداهما إلى الأخرى"، ليكون بذلك "سفيرَ الثقافة والوسيط بين الأمم والشعوب"، لهذا "تشيّد الأعمال المترجمة جسراً من التفاهم والتعارف بين ثقافتين، مختصرةً الفروق الثقافية ومحاوِلةً تجاوزها".

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