شعبة الدواجن: البيض المحلي أرخص من التركي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن مصر لديها اكتفاءً ذاتيًا من البيض، مما يجعلها ليست في حاجة للاستيراد.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أوضح السيد أن التحدي الرئيسي يكمن في تسعير البيض، حيث تجاوز بعض المنتجين الأسعار، خصوصًا في السلاسل التجارية التي فرضت هوامش ربح مرتفعة وغير مقبولة.

أشار سامح السيد إلى تدخل الحكومة لاستيراد البيض التركي وطرحه في الأسواق بسعر 150 جنيهًا، في محاولة لتحقيق توازن في الأسعار، حيث وأدى ذلك إلى انخفاض سعر البيض المحلي، حيث يُباع للمواطن بسعر 148 جنيه.

كما أشار السيد إلى أن أزمة البيض تتعلق بالتسعير في السلاسل التجارية، مؤكدًا وجود طلبات لتصدير البيض إلى دول أفريقية، مما يدل على توافر فائض من الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، أوضح السيد أنها مستقرة ومنخفضة، حيث تُباع في المزرعة بسعر 70 جنيه للكيلو، بينما يُباع للمستهلك بسعر 82 جنيه، مما يعكس هوامش ربح كبيرة.

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