سامح عاشور عن استبعاد 716 شخصًا من قوائم الإرهاب: قرار يتبعه إجراءات

كتب- حسن مرسي:

أشاد سامح عاشور، المحامي بالنقض ونقيب المحامين الأسبق، بقرار رفع اسم 716 شخصًا من قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية.

وفي مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" مساء الأحد، ذكر عاشور أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب، مشيرًا إلى أنه ينبئ بوجود إجراءات أخرى قادمة تهدف إلى تصفية العديد من الشوائب، مما يعيد اندماج كثير من المواطنين في المجتمع.

ولفت نقيب المحامين الأسبق، إلى أن الدولة تمارس هذا الإجراء بناءً على مقتضيات القانون واحتياجاته القانونية، حيث يرتبط ذلك بمدى ارتكاب الجريمة وخطورتها، وعندما تزول هذه العوامل، تنتفي صفة الإرهابي.

وشدد عاشور على أهمية هذا القرار في تحقيق الاستقرار داخل المجتمع، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة.

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