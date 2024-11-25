نشرة منتصف الليل| حقيقة تعرض الإسكندرية لـ"تسونامي".. وموعد بدء إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

هل يتم تعطيل الدراسة بسبب الأمطار؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض غدًا الإثنين بنحو درجتين لـ3 درجات، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوية مستمرة غدًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة والصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض درجات الحرارة ستنتهي ذروته حتى نهاية الأسبوع الجاري، منوها أن البلاد ستشهد سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على محافظات الشمال والوجه البحري وشمال الصعيد.

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مدبولي يتابع مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة مُستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مُشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية للمستجدات الخاصة بالطروحات في القطاعات المختلفة، ومن بين هذه القطاعات قطاع المطارات الذي تتعاون فيه الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات.

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بسمة وهبة تكشف تفاصيل تعرض منزلها للسرقة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على واقعة سرقة منزلها من قبل خادمة أجنبية، مشيرة إلى ان المسروقات تضمنت خاتمين ألماس، ومبلغًا ماليًا.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، خلال فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، :"انصح الجميع أن يكونوا على قدر كبير من الحرص والانتباه، وكفاية لحد الآن الإهمال، وخلوا بالكم كويس".

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جمال شعبان يتحدث عن سبب وفاة الملحن محمد رحيم: "هذا ما حدث له في الأغلب"

رجح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن تكون وفاة الملحن محمد رحيم نتيجة اختلال كهربائي حاد في البطين الأيسر للقلب.

كانت وفاة الملحن محمد رحيم، 45 عاما، أثارت حالة من الجدل والشكوك حول سبب الوفاة، بعد إعلان شقيقه تأجيل الجنازة عدّة مرات، لوجود خدوش في جثته، قبل أن تصرح النيابة بإجراء الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، ولاحقا السماح بدفنه اليوم الأحد.

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ارتدوا الملابس الشتوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس بعد موجة الأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد حيث حذرت من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتساقط الأمطار في معظم محافظات شمال البلاد وأيضا القاهرة الكبرى تشهد هطول أمطار الآن.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن سقوط الأمطار بسبب التأثير من منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا مصحوب بهواء بارد، وأيضا كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط منخفضة القيم بشكل ملحوظ.

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بعد ارتفاع الأمواج لـ6 أمتار.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض الإسكندرية لـ"تسونامي"

أكدت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن المناطق الساحلية تعرضت إلى ارتفاع الامواج ونشاط رياح كبير على المناطق الساحلية، ووصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط لـ6 أمتار وسرعة الرياح وصلت لـ80متر / الساعة، وهو ما أدى خروج المياه عن الشاطئ.

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الصحة تعلن موعد بدء إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية محليًا

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن بدء إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية محليًا في شهر أبريل المقبل.

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