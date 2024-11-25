مشيرة خطاب: السيسي ارتقى بحقوق الإنسان في مصر

كتبت -داليا الظنيني :

عقبت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار النيابة العامة المصرية برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، قائلة: "سعيدة جدًا بهذا القرار، ونحيي الرئيس عبدالفتاح السيسي على الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر، وأحيي النائب العام الذي يتخذ الكثير من الخطوات في إطار تعافي مصر من زلزال 2011".

وتابعت "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن منظومة العدالة تأخذ انطباعًا حقوقيًا خلال الفترة الأخيرة، وتعمل على إصلاح وتعديل من خالف القانون، بدلاً من الاكتفاء بمعاقبته، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضمن حقوق الإنسان، وتساعد على إعادة دمج من خالف القانون خلال الفترة المقبلة، لكي يعود مرة أخرى مواطن صالح.

ولفتت إلى أن العدالة الاستيعابية تُكلف الدولة مجهود كبير، ولكنها تهدف لإكتساب المواطن المخالف للقانون بدلاً من خسارته، معقبة: "نريدي المزيد والمزيد من هذه الخطوات، ونأمل أن من نزع اسمه من قوائم الإرهاب، أن يصبح مواطنًا عاديًا، وأن لا يعود مرة أخرى لمثل هذه الجريمة"

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتأهيل الشباب الذين خرجوا من قوائم الإرهاب، وهذا الامر أفضل من العقاب، معقبة: "المجتمع لازم يساعد المواطن المخطيء أن يسير في الطريق السليم".

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