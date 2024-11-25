الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار لمدة 6 أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 25 نوفمبر 2024 إلى السبت 30 نوفمبر 2024.

وأكدت الهيئة يسود طقس مائل للبرودة نهارا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

الإثنين 25 نوفمبر 2024

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:50 كم (س) وارتفاع الأمواج (5:3 م). اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (60:50 كم /س) وارتفاع الأمواج (3:2.5 م).

-أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

-درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة : المنطقة القاهرة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

-نشاط اط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 27 نوفمبر2024

- أمطار خفيفة ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

من الخميس 28 نوفمبر الى السبت 30 نوفمبر 2024

نشاط رياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



