6 نصائح مهمة للوقاية من الإنفلونزا.. والصحة تنصح بتلقي "اللقاح"

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح والإرشادات للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، تزامنًا في الأجواء الباردة التي تشهدها مصر اليوم الأحد، وتساقط الأمطار على عدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة في منشور توعوي، أهمية اتباع الإجراءات الوقائية لتجنب العدوى.

وأوضحت الوزارة أن الوقاية تبدأ بتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، والاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم، مع تجنب ملامسة العين والأنف.

كما أكدت ضرورة تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين "سي" لتعزيز المناعة.

وشددت وزارة الصحة على أهمية تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال باستخدام المناديل الورقية، والتخلص منها فور الاستخدام، للحفاظ على بيئة صحية وآمنة.

كما دعت المواطنين إلى تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

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