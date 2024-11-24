البابا تواضروس الثاني يستقبل قرينة رئيس كولومبيا

كتب- محمد شاكر:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، السيدة ڤيرونيكا ألكوسير، قرينة رئيس كولومبيا والوفد المرافق لها

تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية قيم السلام والمحبة التي يحتاج إليها العالم في كل مكان.

وعقب انتهاء اللقاء توجهت السيدة "ألكوسير" لزيارة الكاتدرائية المرقسية حيث تفقدت ملامحها وتعرفت على تاريخها.