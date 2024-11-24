الصحة تعلن موعد بدء إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية محليًا

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن بدء إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية محليًا في شهر أبريل المقبل.

وأكد عبد الغفار أن الوزارة تسعى لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات محليًا، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات، حيث تم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه خلال الفترة الماضية.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية "الحياة" اليوم الأحد، أوضح عبد الغفار أن مصر تستورد حاليًا نوعين من اللقاحات بشكل سنوي، هما لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح شلل الأطفال.

وأشار إلى أن معدلات استهلاك لقاح الإنفلونزا تتراوح ما بين 3 إلى 5 ملايين جرعة سنويًا، بينما يستهلك السوق المصري نحو 11 إلى 15 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال سنويًا.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات قد وقعت عقدين مع إحدى الشركات الكورية لإعادة التعبئة والتصنيع.

كما أشار إلى أنه تم التعاقد مع شركات عالمية لتوفير لقاح شلل الأطفال ونقل التصنيع إلى مصر، مما سيسهم في تصدير اللقاح إلى أوروبا.

وأوضح عبد الغفار أن الهدف من هذه الخطوات هو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على تصنيع اللقاحات محليًا وتصديرها إلى الأسواق الدولية.

كما أضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال تصنيع اللقاحات إلى الشركات المصرية، مما يسهم في رفع مستوى الاقتصاد المحلي ويوفر اللقاحات بشكل أكبر للمواطنين.

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