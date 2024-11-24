أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الطقس السيئ

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة تتعلق بحالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى وجود تحذيرات عاجلة بشأن الظروف الجوية التي ستشهدها البلاد.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أوضحت شاكر أن الهيئة العامة للأرصاد حذرت من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يُتوقع أن تتراوح قيم الانخفاض بين 4 إلى 5 درجات في معظم المناطق، مع استمرار فرص هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، مما سيؤدي إلى نشاط الرياح في جميع الأنحاء، ما يزيد من شعور البرودة ويثير الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة بجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما سيتسبب هذا المنخفض في اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، بالإضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وأشارت إيمان شاكر إلى أن القاهرة الكبرى ستشهد سقوط الأمطار مع تقدم الوقت، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح، مع توقعات باضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر، ومن المتوقع أن تتلقى القاهرة أمطاراً متوسطة على فترات متقطعة، تستمر حتى يوم الثلاثاء.

واختتمت الدكتورة أيمان شاكر، بالتحذير من أن ذروة موجة الطقس السيء ستكون غداً وبعد غد، ونصح بارتداء الملابس الشتوية للتكيف مع التغيرات الجوية المتوقعة.

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