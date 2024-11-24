محافظ المنيا: مؤتمر أدباء مصر يعبر عن مرحلة مهمة من تاريخ مصر

كتب- محمد شاكر:

انطلق منذ قليل، بجامعة المنيا، حفل افتتاح المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، "دورة الكاتب الكبير جمال الغيطاني"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وفي كلمته رحب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بأدباء مصر ومثقفيها وجامعتها، قائلا: إن محافظة المنيا معروفة بتاريخها العريق، وهي تستضيف مؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين للمرة الخامسة.

وأضاف: حين عرض على عنوان المؤتمر "أدب العبور"، وجدت أننا نعبر مرحلة مهمة من تاريخ مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رسم صوره جديدة لمصر عبر الارتقاء بالبشر والحجر، وبالثقافة والفنون، في هذا المحفل العظيم.

وتابع: إننا اليوم في معقل أصحاب الكلمة ومبدعي الحروف لكني أؤكد لكم أنكم ستضيفون لمحافظه المنيا سطورا مجيدة سيدونها التاريخ.

تفاصيل الافتتاح والتكريمات بمؤتمر أدباء مصر..

المؤتمر تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور"، ويعقد برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام للمؤتمر الشاعر ياسر خليل.

يتضمن حفل الافتتاح عرضا فنيا بعنوان "منيا الخصيب.. عروس النيل"، وفيلم وثائقي عن المؤتمر العام لأدباء مصر، ثم الكلمات البروتوكولية للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، د. عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، د. أحمد نوار، رئيس المؤتمر، الشاعر ياسر خليل أمين عام المؤتمر.

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