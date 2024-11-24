الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى

(أ ش أ):

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 46 مكرر (أ) الصادر في 19 نوفمبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع (393) كنيسة ومبنى.

وجاء في المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء: "توفيق أوضاع عدد 309 كنائس، و84 مبنى، بإجمالي 393 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة" أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6).

وجاء في المادة الثانية من القرار: تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى المبينة في الجداول المرافقة أرقام (1، 2، 3) وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

كما جاء في المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمبانى المبينة في الجدول المرفق رقم (2)، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

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