وزارة الثقافة تُطلق أبلكيشن "نونو" حول أدب الطفل

كتب- محمد شاكر:

انطلق منذ قليل، بجامعة المنيا، حفل افتتاح المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، "دورة الكاتب الكبير جمال الغيطاني"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وخلال كلمته، أعلن الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب، عن إطلاق، أول تطبيق إلكتروني "أبلكيشن" من وزارة الثقافة، يعتمد على إصدار كتب ومجلات وسلاسل للطفل ومختارات من دور النشر الخاصة يحمل عنوان "نونو".

وقال ناصف: هذا التطبيق شيء مهم جدا لأدب الأطفال في مصر ويحقق طموحات الطفل في مصر، وهو باكورة مشروع الاهتمام بأدب الطفل في مصر، كما وجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

تفاصيل الافتتاح والتكريمات بمؤتمر أدباء مصر..

المؤتمر تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور"، ويعقد برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام للمؤتمر الشاعر ياسر خليل.

يتضمن حفل الافتتاح عرضا فنيا بعنوان "منيا الخصيب.. عروس النيل"، وفيلم وثائقي عن المؤتمر العام لأدباء مصر، ثم الكلمات البروتوكولية للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، د. عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، د. أحمد نوار، رئيس المؤتمر، الشاعر ياسر خليل أمين عام المؤتمر.

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