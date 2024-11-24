عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف تفاصيل استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب

كتبت- داليا الظنيني:

قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، هو خطوة تاريخية، ويجب على الجميع أن يثمن ذلك القرار، موضحًا أن القرار صدر بناء على طلب من النيابة العامة.

وأضاف "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هؤلاء الأشخاص الذين لم يصبحوا ضمن قوائم الإرهاب، تم التأكد أنهم لن يتسببوا في خطر للبلاد، موضحًا أنهم سيعودوا إلى حياتهم الطبيعية.

وأوضح: "استبعاد 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة تاريخية لأنهم كانوا ممنوعين من السفر والبيع والشراء، والآن عادت الحياة لـ 716 أسرة، مع رد الاعتبار لتلك العائلات".

وأوضح أن هناك توجيه رئاسي، بالإفراج عن الجزء المحبوس من هؤلاء الأشخاص، معلقا: "كل من أثبت أنه غير مدان من حقه أن يمارس كل حقوقه، مع التزامه بجميع الواجبات".

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