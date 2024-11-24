فرصة ثمينة لتعزيز التعاون.. السيدة انتصار السيسي تلتقي قرينة رئيس كولومبيا
08:09 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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كتب- محمد سامي:
استقبلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا.
وكتبت انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أنّ زيارتها تُعد فرصة ثمينة لتعزيز الحوار والتعاون بين بلدينا، وبناء جسور جديدة من الصداقة التي تجمع شعبينا".
وأضافت: "أرحب بضيفة مصر بكل الحب والتقدير، وأتمنى لها إقامة مميزة في أرض الكنانة".
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