فرصة ثمينة لتعزيز التعاون.. السيدة انتصار السيسي تلتقي قرينة رئيس كولومبيا

كتب- محمد سامي:

استقبلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا.

وكتبت انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أنّ زيارتها تُعد فرصة ثمينة لتعزيز الحوار والتعاون بين بلدينا، وبناء جسور جديدة من الصداقة التي تجمع شعبينا".

وأضافت: "أرحب بضيفة مصر بكل الحب والتقدير، وأتمنى لها إقامة مميزة في أرض الكنانة".

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