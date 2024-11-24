لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فرصة ثمينة لتعزيز التعاون.. السيدة انتصار السيسي تلتقي قرينة رئيس كولومبيا

08:09 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السيدة انتصار السيسي تلتقي قرينة رئيس كولومبيا
  • عرض 4 صورة
    السيدة انتصار السيسي تلتقي قرينة رئيس كولومبيا
  • عرض 4 صورة
    السيدة انتصار السيسي تلتقي قرينة رئيس كولومبيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:
استقبلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا.

وكتبت انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أنّ زيارتها تُعد فرصة ثمينة لتعزيز الحوار والتعاون بين بلدينا، وبناء جسور جديدة من الصداقة التي تجمع شعبينا".

وأضافت: "أرحب بضيفة مصر بكل الحب والتقدير، وأتمنى لها إقامة مميزة في أرض الكنانة".

اقرأ أيضًا:

بسمة وهبة تكشف تفاصيل تعرض منزلها للسرقة

انتصار السيسي قرينة رئيس كولومبيا فيرونيكا ألكوسير جارسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف تفاصيل استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب

إعلان

إعلان