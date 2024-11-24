حدث في 8 ساعات| توفير فرص عمل جديدة.. وطرح شقق الإسكان الاجتماعي خلال ساعات

كتب-محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة العمل عن توفير عدد من فرص العمل المميزة، وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، كما تبدأ وزارة الإسكان يوم الثلاثاء حجز شقق سكن لكل المصريين 5.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

فرض عمل خالية برواتب تصل لـ 63 ألف جنيه شهريًا والتقديم أونلاين

أعلنت وزارة العمل، عن توفير عدد من فرص العمل المميزة، وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وذلك للشباب من الجنسين من سن 35 سنة، خبرة أكثر من سنتين حتى 5 سنوات، في بعض الوظائف برواتب مجزية وذلك للعمل بشركة W88 لتقنية المعلومات، وعنوانها: مبنى أركيديا الإداري الترفيهي السكني.

وتشمل الوظائف المتاحة، عدة تخصصات وهي: Senior frontend Developer، ومصمم واجهة Ui/UX، ومطور Backend Developer ،Digital Marketing ، Graphic Designer ،Business Analyst ، Qc ، بالتعاون مع الشركة.

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الحجز يبدأ الثلاثاء.. أسعار وأماكن شقق سكن لكل المصريين 5 الـ 75 مترًا

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط سكن لكل المصريين 5، لمتحدي الإعاقة على أن تكون متاحة لكل المواطنين بداية من 26 نوفمبر الحالي بمكاتب البريد.

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أحمد دياب لمصراوي: مستعد للمساءلة في قضية "أحمد رفعت"

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن طلبه برفع الحصانة عنه في مجلس الشيوخ، لرغبته في المثول أمام جهات التحقيق، في إطار كشف ملابسات قضية اللاعب أحمد رفعت.

وأضاف دياب لمصراوي، هاتفيا: لا أحد فوق القانون، وأعتقد أن طلبي سابقة لأول مرة داخل المجلس، ولا أخشى شيئ إلا الله، ومستعد للمثول أمام جهات التحقيق.

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ارتدوا الملابس الشتوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس بعد موجة الأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد حيث حذرت من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتساقط الأمطار في معظم محافظات شمال البلاد وأيضا القاهرة الكبرى تشهد هطول أمطار الآن.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن سقوط الأمطار بسبب التأثير من منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا مصحوب بهواء بارد، وأيضا كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط منخفضة القيم بشكل ملحوظ.

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إلغاء الإجازات حتى الجمعة والسبت.. وزير الاستثمار يوضح أهم أولويات المرحلة المقبلة بشأن التجارة

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن أولويات الحكومة هي تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الريادة للقطاع الخاص؛ لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مع تذليل العقبات.

وأشار الخطيب إلى العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلًا: هذا يتم بالتنسيق مع وزير المالية.

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جمال شعبان يتحدث عن سبب وفاة الملحن محمد رحيم: "هذا ما حدث له في الأغلب"

رجح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن تكون وفاة الملحن محمد رحيم نتيجة اختلال كهربائي حاد في البطين الأيسر للقلب.

كانت وفاة الملحن محمد رحيم، 45 عاما، أثارت حالة من الجدل والشكوك حول سبب الوفاة، بعد إعلان شقيقه تأجيل الجنازة عدّة مرات، لوجود خدوش في جثته، قبل أن تصرح النيابة بإجراء الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، ولاحقا السماح بدفنه اليوم الأحد.

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الأعلى للإعلام يبدأ إجراءات حذف الصفحات المزيفة واتخاذ الإجراءات القانونية

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، من خلال لجانه، رصد الصفحات المزورة للمسئولين والشخصيات العامة والفنانين، والتي تنشر أخبارا مفبركة وكاذبة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك في إطار مبادرة "إمسك مزيف" وفقاً لتوصيات مؤتمر "التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات"، وطلب ممن قاموا بتزييف هذه الصفحات أن يبادروا بحذفها، والتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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صور وفيديو.. اختتام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "السهم الثاقب 2024"، اختتمت بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية والذي تم تنفيذه على مدار الشهر الجاري بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة بصفة مراقب.

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