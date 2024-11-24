وزير الزراعة يعلن فتح السوق الجواتيمالي أمام صادرات الموالح المصرية

كتب- عمرو صالح:

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة، فتح السوق الجواتيمالي لأول مرة أمام صادرت مصر من الموالح، وذلك وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري.

وأفاد التقرير أنه تم إصدار المنشور الفني اللازم للتعميم على مفتشي الحجر الزراعي و المصدريين حيث يبدأ تجهيز الموالح بمحطات التعبئة اعتبارًا من الغد لبدء شحنها في الأول من ديسمبر.

يذكر، أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى ٢٠ نوفمبر الجاري، تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية مقارنة بـ 6.7 مليون طن، بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، مع الإشارة إلى ان صادرات الموالح بلغت 2288676 طن خلال عام ٢٠٢٤.

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