عضو بـ"الغرف السياحية": الحج الاقتصادي بـ45 ألفا.. و4 تأشيرات متاحة الآن

القاهرة- أ ش أ:

قال وائل زعير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم الأحد، إن مصر حصلت على حصتها الرسمية الكاملة من تأشيرات الحج لعام 2025، والتي تقدر بـ78.500 تأشيرة مقسمة بين السياحة والداخلية والتضامن، لافتا إلى أن وزارة السياحة حصتها أكبر من الداخلية والتضامن مجتمعين، بحوالي 36 ألف تأشيرة .

وقال زعير - في لقاء خاص على قناة "صدي البلد" الفضائية - إنه وفقا للتوجيهات الرئاسية فإن العدد الأكبر من تأشيرات الحج سيتم توجيهه للمستويات الاقتصادية أو لمحدودي الدخل، موضحا أن أسعار الرحلات البرية ستكون في متناول الجميع، وستبدأ من 25 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار الحج الاقتصادي بالطيران من 45 ألف جنيه.

إجراءات لوقف تأشيرات الزيارة الشخصية لأداء مناسك العمرة

وأضاف أن الخارجية المصرية اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع الحكومة السعودية لوقف تأشيرات الزيارة الشخصية لأداء مناسك العمرة، ويتضمن ذلك عمرة رمضان القادم، لافتا إلى أن التأشيرات ستصدر من خلال شركات السياحة المرخصة والمعتمدة فقط بالتنسيق مع وكلائها السعوديين .

وأشار زعير، إلى أن التأشيرات المتاحة حاليا هي: التأشيرة التجارية، وتأشيرة الأعمال، والتأشيرة العائلية، بالإضافة إلى التأشيرة السياحية لمن لديه فيزا شنجن، مبينا أن السفر من خلال تلك التأشيرات له ضوابط صارمة ولن يستطيع أي شخص الحصول عليها بدون القوانين المحددة.

وأوضح أن التأشيرة التجارية أو تأشيرة الأعمال تحتاج إلى سجل تجاري وبطاقة ضريبية، كما أن التأشيرة العائلية تحتاج مكان لإقامة العائلة، وتصدر بجواب معتمد من السعودية، وقرار معتمد من شركات السياحة من خلال برنامج مسجل علي بوابة العمرة المصرية.

وبيَّن زعير، أن سبب أزمة موسم الحج بالعام الماضي هو وجود عدد كبير من المسافرين بتأشيرات الزيارة الشخصية، لافتا إلى أن أحد أسباب المشكلة وجود وسطاء السياحة الذين استغلوا أحلام الحجاج بتوفير رحلة عمرة بسعر أرخص، مؤكدا أن هناك 2500 شركة سياحة في مصر، في حين وصل عدد الشركات المخالفة إلى 36 شركة، ولكن تم التعامل معهم بصفتهم كيانات مرخصة تحت رقابة الدولة وإشراف وزارة السياحة.

ولفت إلى أن من تسبب في أزمة الحج بالفعل هي الكيانات الوهمية ومكاتب الخدمات السياحية التي يصل عددها إلى 30 ألف على مستوي الجمهورية بالإضافة إلى الوسطاء والسماسرة، منوها إلى أنه وفقا للتوجيه الرئاسي تم تشكيل خلية الأزمة وملاحقة تلك الكيانات منذ العام الماضي، وهناك لجان مكثفة تعمل منذ بداية موسم العمرة بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار بالإضافة إلى اللجان الإلكترونية ومباحث الإنترنت.

اقرأ أيضًا:

توجيه من الرئيس.. تفاصيل جديدة بشأن رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة

أحمد دياب يطلب رفع الحصانة عن نفسه للإدلاء بأقواله في قضية أحمد رفعت

حالات تلزمك بتغيير عداد الكهرباء القديم إلى "مسبق الدفع"- الخطوات والمستندات المطلوبة

صور.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة

وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار