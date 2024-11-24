فرض عمل خالية برواتب تصل لـ 63 ألف جنيه شهريًا والتقديم أونلاين

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة العمل، عن توفير عدد من فرص العمل المميزة، وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وذلك للشباب من الجنسين من سن 35 سنة، خبرة أكثر من سنتين حتى 5 سنوات، في بعض الوظائف برواتب مجزية وذلك للعمل بشركة W88 لتقنية المعلومات، وعنوانها: مبنى أركيديا الإداري الترفيهي السكني.

وتشمل الوظائف المتاحة، عدة تخصصات وهي: Senior frontend Developer، ومصمم واجهة Ui/UX، ومطور Backend Developer ،Digital Marketing ، Graphic Designer ،Business Analyst ، Qc ، بالتعاون مع الشركة.

ويمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال الرابط التالي: هنا

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد المدير العام، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة في سوق العمل، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات، وإعداد قواعد بيانات خاصة بتلك الوظائف لمتابعة الشباب بعد استلامهم لفرص العمل والتأكد من تمتعهم بكل الحقوق التي أٌقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، داخل أماكن العمل، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات وأجهزتها التابعة.

وأكدت المدير العام للإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص التي جرى توفيرها بواقع 8 فرص عمل، جرى توفيرها بالتنسيق مع إدارة الشركة، برواتب تبدأ من 14 ألف جنيه وتصل إلى 63 ألف جنيه، حسب التخصص والمجال المطلوب والخبرة لدى المتقدمين، حيث تعمل شركة W88 لتقنية المعلومات تحت شعار "التميز ليس مجرد وعد، بل هو وقودنا"، لتمكين الشركات بحلول رقمية متكاملة وشاملة ومبتكرة، وتم تصميم خدماتها لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية، مع ضمان أن كل حل يتم تنفيذه بدقة ورؤية مستقبلية، وتحقق ذلك من خلال تطوير حلول برمجية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات، كما تعمل على تعزيز ثقافة العمل الجماعي والابتكار، باستخدام أحدث التقنيات لخلق حلول تحدد معايير جديدة في الصناعة.

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