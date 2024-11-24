صور وفيديو.. اختتام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "السهم الثاقب 2024"، اختتمت بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية والذي تم تنفيذه على مدار الشهر الجاري بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة بصفة مراقب.

وشهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ قفزة صداقة لقوات المظلات المصرية والسعودية، كما قامت القوات البرية والقوات الخاصة المدعومة بعناصر من القوات الجوية بتنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية والسيطرة عليها، وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التى أبرزت الدقة والمهارة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

كما نفذت عناصر من القوات البحرية بالتعاون مع القوات الجوية المشاركة بالتدريب عملية اقتحام إحدى الجزر الساحلية؛ حيث قامت قوات المظلات بالقفز المظلى لاحتلال مراكز تأمين رأس الشاطئ، كما نفذت القوات الخاصة البحرية أعمال الإغارة على ساحل الجزيرة، فضلاً عن تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية تضمنت التدريب على حق الزيارة والتفتيش، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات المعادية، وتنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحي عكست المهارة العالية في تدمير الأهداف المعادية.

حضر المرحلة الختامية الفريق الركن فهد بن سعود الجهنى رئيس أركان القوات البرية السعودية واللواء/ أح وليد حموده عوض مساعد وزير الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.