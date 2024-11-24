وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا.. 83 فدانًا باستثمارات أكثر من 8 مليارات جنيه

كتب- محمد سامي:

تفقدَ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، برفقة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، اليوم الأحد، المنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وتعد المنطقة التجارية بمدينة طنطا أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية تم إنشاؤها على مساحة نحو 83 فدانًا باستثمارات تتعدى الـ8 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشر محافظات بوسط الدلتا، وتخدم أكثر من 42 مليون نسمة، وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، طوال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية.

وكان في استقبال وزير التموين، الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة. وتقوم بتنفيذ المشروع شركة "فيرنبرو جلوبال" للاستثمار والمطور الرئيسي للمنطقة التجارية.

وتضمنت زيارة الوزير تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الغربية، في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة؛ للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن .

ويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية المشروعات التجارية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة؛ حيث تسهم في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل .

ووجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار تنفيذ المراكز والمناطق التجارية على مستوى المحافظات والعمل على تذليل أية عقبات تواجه المطورين، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاعَين العام والخاص، لتحقيق هذا الهدف.

واطلع الوزير من الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا؛ حيث تضم أكبر مركز تجاري بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع يحتوي على هايبر ماركت وتوكيلات تجارية ودور عرض سينمائية وأكبر منطقة تجارية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية للإقلال من الهادر وتوفير الأدوية لمواطني الدلتا، وتضم المنطقة أيضًا معارض تجارية وأسواقًا مفتوحة وأسواقَ جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تسهم في وجود الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يوجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.