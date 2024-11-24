إلغاء الإجازات حتى الجمعة والسبت.. وزير الاستثمار يوضح أهم أولويات المرحلة المقبلة بشأن التجارة

كتب- نشأت علي:

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن أولويات الحكومة هي تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الريادة للقطاع الخاص؛ لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مع تذليل العقبات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

وأشار الخطيب إلى العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلًا: هذا يتم بالتنسيق مع وزير المالية.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: ملف التجارة من أهم أولوياتي في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن من بين الأولويات إلغاء الإجازات؛ خصوصًا في قطاع الجمارك، من خلال زيادة عدد الساعات، وليس فقط إلغاء إجازة الجمعة والسبت.