"قومي حقوق الإنسان" يناقش تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر وحدتي البحث البحث والتطوير التشريعي ووحدة مكافحة مكافحة التمييز، بالتعاون مع اللجنة التشريعية، ورشة عمل تحت عنوان "تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان".

ترأس ورشة العمل، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور أيمن زهري، عضو المجلس ومقرر ورشة العمل، والدكتورة نهى بكر، عضو المجلس، وبمشاركة عدد من ممثلي بعض الجهات مثل (النيابة العامة - وزارة العدل - مجلس الشيوخ - المجلس القومي للمرأة - المجلس القومي للطفولة والأمومة)، ومجموعة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني.

وتضمنت الورشة عدة محاور مهمة ناقشت ماهية الذكاء الاصطناعي والتطرق إلى إيجابياته وسلبياته، وكيفية التدرج الذي أحدثه الإنسان للتعامل مع الذكاء الاصطناعي من فكرة الآلة إلى الميكنة ثم التقنيات السريعة المذهلة والذي أصبح متداخلًا ومتشابكًا في كل أوجه الحياة، كما يعد أداة للتطوير والتنمية فضلًا عن استخدامه في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يجعل منه مكملًا لدور الإنسان داخل المجتمع.

وفي ذات السياق، ناقشت الورشة مزايا وفرص تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها: (تطوير أنظمة صحية أكثر كفاءة وعدالة - تطوير تقنيات لمساعدة ذوي الإعاقة - تقليل التحيز في عمليات التوظيف).

وعلى صعيد آخر، هناك بعض التحديات والمتمثلة في (التمييز في صنع القرار الآلي - تعميق الفجوات الاجتماعية القائمة في المجتمع - تغيير طبيعة سوق العمل)، وهذه التحديات بالقطع ستؤثر على قيم ومعايير حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان منها التأثير على الكرامة الإنسانية، والمساواة وعدم التمييز، وتعزيز الحقوق الرقمية الجديدة لكل الشرائح المجتمعية.

وفيما يخص تشريعات الذكاء الاصطناعي، طالب الخبراء بضرورة تفعيل الميثاق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، ووضع أطر تشريعية للحد من مخاطره، وضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لمواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، وأن يتبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان برنامج كامل وخطة عمل للتوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعي لكل فئات المجتمع وبالأخص الفئات الأكثر ضعفًا.

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