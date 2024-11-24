دعم قطري لمستشفى "حروق أهل مصر"

كتب- أحمد جمعة:

زار وفد قطري رفيع المستوى مستشفى "حروق أهل مصر" بالقاهرة الجديدة للاطلاع على التجربة الصحية للمستشفى، وبحث سبل تعزيز الشراكة القطرية مع المستشفى لتطوير خدماتها الطبية المقدمة لمرضى الحروق مجانًا.

ضمَّ الوفد المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية القطرية، إبراهيم عبد الله الدهيمي، والرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، يوسف أحمد الكواري، وعددًا من مسؤولي السفارة القطرية بالقاهرة.

كان في استقبال الوفد القطري كلٌّ من د. هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى "حروق أهل مصر"، وإيمان شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أهل مصر للتنمية"، وحسين عثمان، المدير التنفيذي للمستشفى، ورفعت عبد المقصود، رئيس قطاع التشغيل.

وأشاد المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر، بالمستوى الطبي لمستشفى "حروق أهل مصر"، مؤكدًا أنها نموذج مميز للرعاية الصحية الشاملة لمرضى الحروق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، بفضل التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة في رعاية المرضى.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، إن مستشفى "حروق أهل مصر" يتمتع بمرافق حديثة ومتطورة ما يساعد على القيام بدوره الحيوي في تقديم خدمات صحية عالية الجودة لإنقاذ حياة مرضى الحروق.

من جهتها، رحبت د. هبة السويدي، بزيارة الوفد القطري، معربة عن شكرها وتقديرها العميق لدولة قطر والدور الذي تلعبه في تعزيز المبادرات الإنسانية ودعم الجهود المبذولة لتوفير رعاية طبية متطورة لمرضى الحروق.

نجح مستشفى "حروق أهل مصر" في علاج أكثر من 5000 مريض حروق منذ افتتاحه في مارس الماضي، بالإضافة إلى استقبال 5037 مريضًا في قسم الطوارئ و157 آخرين في وحدتي العناية المركزة للكبار والأطفال.

كما قدم المستشفى خدمات التأهيل النفسي للحالات بعد إجراء العمليات، لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع. وتعمل مؤسسة ومستشفى "حروق أهل مصر" جاهدة على رفع الوعي المجتمعي حول خطورة قضية الحروق والأضرار الناتجة عنها.