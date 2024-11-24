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توجيه من الرئيس.. تفاصيل جديدة بشأن رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب

12:39 م الأحد 24 نوفمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

قالت قناة إكسترا نيوز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.

وأضافت القناة، في نبأ عاجل، قبل قليل، أن النيابة العامة تفاعلت مع توجيه الرئيس السيسي وأفرجت عن مئات المحبوسين من قبل واليوم طلبت من المحكمة استبعاد مئات من المدرجين على قوائم الإرهاب.

يأتي ذلك بعد قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة.

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