ننشر تفاصيل الملتقى السنوي الخامس لـ"الرعاية الصحية": ينطلق الثلاثاء برعاية "مدبولي"

كتب- أحمد جمعة:

يُطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، الثلاثاء المقبل، تحت شعار "نحو العالمية في تقديم الخدمات الصحية".

ينعقد ملتقى هذا العام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

كما يحضر الملتقى عدد من المحافظين، وسفراء بعض الدول، وشركاء المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عدد من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.

خطة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

وقبل أيام، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين فى أنحاء محافظات الجمهورية.

وتتضمن خطة تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة.

ويصل عدد تلك المستشفيات إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.

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