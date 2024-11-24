لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أحمد دياب يطلب رفع الحصانة عن نفسه للإدلاء بأقواله في قضية أحمد رفعت

12:12 م الأحد 24 نوفمبر 2024

النائب أحمد دياب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي أكد في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

اقرأ أيضا:

توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية

موعد الإجازة القادمة.. تعرف على قائمة الإجازات الرسمية في 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24-11-2024

تسلمت حيثيات الحكم.. "إسكان النواب" تكشف موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم

أحمد دياب رفع الحصانة قضية أحمد رفعت مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ننشر تفاصيل الملتقى السنوي الخامس لـ"الرعاية الصحية": ينطلق الثلاثاء برعاية "مدبولي"

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية