خدمة للإبلاغ عن الإعلانات المضللة للأدوية: التعامل بسرية.. ونموذج رسمي

كتب- أحمد جمعة:

أتاحت هيئة الدواء، خدمة للمواطنين؛ للإبلاغ عن المواد الدعائية غير الملائمة للأدوية والمستحضرات الطبية.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الهيئة إصدار 171 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجاري، بعد استقبال 214 بلاغا عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة.

ووفق هيئة الدواء، فإن تلك الخدمة تتيح للمواطنين إمكانية الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي مثال: المواد الدعائية أو التعليمية أو التوعوية؛ بمختلف أنواعها وتصميماتها ووسائل وأماكن عرضها؛ سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة؛ سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية.

ويقوم فريق متخصص من هيئة الدواء المصرية ممثلًا في الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بتقييم ومتابعة البلاغات المقدمة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة والمحدثة والمحايدة وغير المُضَلِلَة لكل من أخصائيي الرعاية الصحية والجمهور (طبقا للقواعد الاسترشادية الخاصة بالإدارة) بشكل مقبول ومناسب لجميع فئات المجتمع.

التعامل بسرية في الإبلاغ عن الإعلانات المضللة

وشددت هيئة الدواء على أنه يتم التعامل مع المعلومات والبيانات الواردة في هذا البلاغ بسرية تامة، إذ أنها محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية؛ بما في ذلك هوية مقدم البلاغ، ولن يتم الافصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.

وقالت الهيئة إنه لا توجد أي قيود على مقدم البلاغ ولن يخضع لأي مسؤولية، كما يمكنه إضافة أي معلومات أو بيانات أخرى بناءً على رغبته في ذلك.

وقدمت الهيئة نموذجًا للإبلاغ يتضمن عددًا من البيانات منها بيانات مقدم البلاغ، وبيانات المادة الدعائية المبلغ عنها التي من بينها: وصف المادة ونوعها، واسم المنتج ووسيلة العرض.

ويمكن الإبلاغ عن تلك الإعلانات المضللة عبر هذا الرابط.. اضغط هنا

وأوضحت الهيئة أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن تلك الإعلانات من خلال الخط الساخن 15301.

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