حالات تلزمك بتغيير عداد الكهرباء القديم إلى "مسبق الدفع"- الخطوات والمستندات المطلوبة

كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك بعضَ الحالات تُلزمها الوزارةُ بتغيير عدادات الكهرباء القديمة، بعد أن تم العمل على فحصها في جميع المحافظات.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي تتضمن إحلال وتغيير كل العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع؛ للحصول على أفضل خدمة والقدرة على دفع قيمة الفواتير دون مجهود وأسرع؛ خصوصًا أنها تسعى لتحسين كفاءة الكهرباء ودقة الفواتير.

ونوهت الوزارةُ بأن ذلك يتم من خلال استبدال عدادات الكهرباء القديمة والمعطلة؛ لذلك يبحث البعضُ عن خطوات تغيير عداد الكهرباء وحالات الاستبدال التي يلزم فيها التغيير، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات التي يجب توافرها عند التقديم لتغيير العداد الكهربائي.

ويستعرض "مصراوي" كل خطوات وحالات استبدال عدادات الكهرباء القديمة:

الحالة الأول:

يلزم استبدال عدادات الكهرباء القديمة المعطلة في حالة الشقق المغلقة؛ حتى لا تتراكم الفواتير.

الحالة الثانية:

في حالة التأخر في تسديد قيمة الاستهلاك لمدة 30 يومًا.

الحالة الثالثة:

عند حدوث إتلاف في الأختام التي توجد على العداد؛ يجب استبداله.

الحالة الرابعة:

في حالة توصيل الكهرباء للآخرين أو الحصول على التيار الكهربائي دون وجه حق أو بشكل غير قانوني.

الحالة الخامسة:

إذا قامَ المالكُ بتغيير الموقع أو النشاط دون إبلاغ الوزارة بهذه التغييرات يستلزم تغييره.

الحالة السادسة:

في حالة عدم تسجيل قراءة العداد الكهربائي على مدار دورتَين متتاليتَين.

خطوات يمكن للراغبين في تغيير عدادات الكهرباء القديمة أو المعطلة اتباعها:

1- يجب أن يتم التوجه إلى شركة الكهرباء التابعة للمنطقة السكنية.

2- تقديم المستندات المطلوبة التي تفيد ملكية الوحدة التي يستخدم بها العداد.

3- يجب أن يتم تقديم طلب بشأن تغيير العداد وتسديد الرسوم المطلوبة.

4- يتم تسليم العداد الجديد بعد الانتهاء من إجراءات التقديم وتسديد قيمة الرسوم، ثم يمكن شحنه بدايةَ من رصيد تبلغ قيمته 10 جنيهات.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على تغيير عدادات الكهرباء القديمة:

1 - تقديم خطاب التصالح مع المحليات.

2- تقديم طلب التقديم موجهة إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لمنطقتك.

3- تقديم نسخة من عقد ملكية الوحدة إلى الشركة.

4- في حالة امتلاك عداد كودي؛ يجب أن يتم إرفاق ذلك ضمن المستندات.

خطوات التقديم على تغيير عدادات الكهرباء أونلاين

يمكن التقديم على تغيير عداد الكهرباء من خلال المنصة الموحدة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع الخدمات الكهربائية الموحدة.

2- اختيار استبدال عداد قديم بقدرة أكبر.

3- تسجيل البيانات المطلوبة؛ حتى يتم تحويل العداد.

4- رفع المستندات المطلوبة.

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