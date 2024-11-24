أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد، على مختلف مناطق الجمهورية.

أخبار الطقس اليوم في جميع المحافظات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وانخفاض في الحرارة، وسقوط أمطار.

وأضافت الأرصاد، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يعمل على:

- نشاط الرياح على جميع الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويكون مثيرًا للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

- تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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