بعد توقف دام عامين ونصف.. وفد من "سلامة الغذاء" السعودية يبدأ زيارته للقاهرة

كتب- أحمد جمعة:

يبدأ وفد فني تابع لهيئة الغذاء والدواء السعودية زيارته إلى القاهرة اليوم؛ لفحص المنشآت المصرية، تمهيدًا لاعتمادها ضمن القائمة البيضاء المسموح لمنتجاتها بدخول السوق السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن زيارة الوفد السعودي ستكون خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 26 ديسمبر المقبل، يقوم خلالها بزيارة أول 15 منشأة غذائية، وذلك بعد توقف الزيارات لأكثر من عامين ونصف العام، حيث كانت آخر زيارة قد تمت في مارس 2022.

وأشار في بيان اليوم، إلى أن هذه الخطوة تُعد بداية لسلسلة متتابعة من الزيارات الفنية التي تعتزم الهيئة السعودية إجراءها لعدد من المنشآت المصرية، والتي من شأنها دعم التنافسية وزيادة الصادرات المصرية في واحدة من أكبر الأسواق العربية، نظرًا لما يتمتع به القطاع الرقابي على سلامة الغذاء بمصر من قوة واحترافية مستندة إلى الأسس العلمية ونظم تقييم المخاطر والتتبع.

ونوّه إلى أن هيئة سلامة الغذاء المصرية بذلت جهودًا حثيثة في التواصل مع الجانب السعودي من خلال عقد زيارات متكررة وإجراء العديد من المباحثات والتواصل المستمر بين الجانبين، في إطار جهودها المستمرة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية للمنتجات الغذائية المختلفة، مثل الفاكهة والخضر ومنتجاتهما، الألبان ومنتجاتها، وعسل النحل، بالإضافة إلى إمكانية دراسة تصدير البيض المبستر والأسماك ذات المنشأ الأوروبي وغيرها من المنتجات، استكمالًا لدور الهيئة في دعم وتعزيز صادرات قطاع الصناعات الغذائية والزراعية المصرية.

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