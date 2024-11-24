انطلاق فعاليات اليوم الثاني لحلقة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني لأعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان: دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

يشارك في الورشة الوطنية، قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وكانت أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، أمس اليوم الأول لأعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وناقشت جلسات اليوم الأول تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وعقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.

يأتي ذلك للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.

ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

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