صور.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

شهدت محافظة القاهرة، صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على بعض المناطق.

وتشهد مختلف المحافظات المصرية، موجة من التقلبات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ممارسة أي أنشطة بحرية، حيث يتم تعطيل حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وطالبت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

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