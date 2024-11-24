وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظات برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

طالبت الدكتورة منال عوض، المحافظين بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار في بعض مراكز المحافظات وخاصة المدن الساحلية، واستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري ومحيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والمواطنين والسيارات بتلك المناطق.

وكلفت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع بالمحافظات بالتنسيق المستمر مع غرف العمليات ومراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وناشدت وزيرة التنمية المحلية، المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات للإعلانات وأعمدة الإنارة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار في حالة الطقس.

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