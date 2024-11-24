طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن نقص الأدوية ومستلزمات العمليات في المستشفيات

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، بشأن نقص المستلزمات وأدوات العمليات في المستشفيات، مما يضطر المريض أو المصاب إلى شراء المستلزمات مثل البنج وخلافه لإجراء عملية أو خياطة أو تغيير جرح أو تركيب الجهاز المستخدم للغسيل الكلوي أو تغيير الحروق.

وأشارت "متى"، في بيان اليوم، إلى أن نقص المستلزمات وأدوات العمليات في المستشفيات يجعل المريض أو المصاب مضطرًا للنزول والبحث في الصيدليات لشراء المستلزمات بدلًا من توفرها في المستشفيات للمريض أو المصاب.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن معظم الأدوية غير متواجدة في الصيدليات، متسائلة: إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟، وذلك في ظل نقص هذا العدد الكبير من الأدوية في الصيدليات.

وطالبت النائبة، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لحل بشأن نقص المستلزمات وأدوات العمليات في المستشفيات، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على صحة المريض أو المصاب، ويعطل إجراء العديد من العمليات للمرضى والمصابين.

اقرأ أيضًا:

توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية

موعد الإجازة القادمة.. تعرف على قائمة الإجازات الرسمية في 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24-11-2024

حالة وحيدة تتيح للمواطن الفوز بقرعة الحج 2025 بعد رفضه وظهور النتيجة