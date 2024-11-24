توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التي تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء القاهرة المختلفة.

محافظ القاهرة يوجه بالاستعداد للتعامل مع الأمطار

وأكد محافظ القاهرة، أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد على المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وأضاف أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة إجراءات التعامل الفورى مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

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