كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24-11-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من ٤-٥ درجات على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإنه من المقرر أن تنشط الرياح على كافة الأنحاء، إذ تزيد من الاحساس ببرودة الطقس، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر، لذا وجب التنويه لتعطيل كافة الأنشطة البحرية يومي الأحد والإثنين حيث يصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من ٤ ـ ٦ م وعلى الأحمر (٣-٤ )م.

وأكدت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري، تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ووجهت الأرصاد نصائح للمواطنين، إذ شددت على ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة.

كما شددت على ضرورة ارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وعدم القيام نهائيًا بأي أنشطة بحرية وتعطيل حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وفيما يلي درجات الحرارة على أغلب المدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة الصغرى 15 درجة والعظمى 22.

- العاصمة الإدارية الصغرى 14 درجة والعظمى 23.

- 6 أكتوبر الصغرى 14 درجة والعظمى 23.

- كفر الشيخ الصغرى 14 درجة والعظمى 20.

- دمياط الصغرى 16 درجة والعظمى 20.

- بورسعيد الصغرى 15 درجة والعظمى 20.

- الاسماعيلية الصغرى 15 درجة والعظمى 21.

- السويس الصغرى 14 درجة والعظمى 22.

- العريش الصغرى 14 درجة والعظمى 20.

- رفح الصغرى 13 درجة والعظمى 20.

- طابا الصغرى 16 درجة والعظمى 23.

- شرم الشيخ الصغرى 19 درجة والعظمى 26.

- الإسكندرية الصغرى 14 درجة والعظمى 19.

- العلمين الصغرى 14 درجة والعظمى 20.

- مطروح الصغرى 15 درجة والعظمى 20.

- الغردقة الصغرى 18 درجة والعظمى 28.

- مرسى علم الصغرى 19 درجة والعظمى 28.

- شلاتين الصغرى 18 درجة والعظمى 29.

- حلايب الصغرى 19 درجة والعظمى 26.

- الفيوم الصغرى 14 درجة والعظمى 22.

- بني سويف الصغرى 13 درجة والعظمى 23.

- المنيا الصغرى 12 درجة والعظمى 23.

- أسيوط الصغرى 13 درجة والعظمى 25.

- سوهاج الصغرى 14 درجة والعظمى 28.

- قنا الصغرى 15 درجة والعظمى 29.

- الأقصر الصغرى 14 درجة والعظمى 30.

- أسوان الصغرى 15 درجة والعظمى 28.

- الوادى الجديد الصغرى 12 درجة والعظمى 29.