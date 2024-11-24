نشرة التوك شو| كواليس وفاة الملحن محمد رحيم والنواب يوضح موقف مشروع قانون الإيجار القديم

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

رئيس "إسكان النواب": دراسة شاملة لمشروع قانون الإيجار القديم

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود منافسة شديدة بين الملاك والمستأجرين حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أكد الفيومي على أهمية الاستماع إلى المستأجرين بقلوب مفتوحة، مشددًا على أن هناك حكمًا ملزمًا وواجب التنفيذ من المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.

تامر أمين ناعيًا الملحن محمد رحيم: الحياة رحلة طالت أم قصرت سوف تنتهي

نعى الإعلامي تامر أمين وفاة الملحن الشاب محمد رحيم، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 45 عامًا.

خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، قال أمين: "الحياة رحلة، طالت أم قصرت، ستنتهي، والإنسان الفطن هو من يستثمرها خير استثمار ادخارًا لآخـرته. علينا أن نأخذ العظة من هذه الفاجعة، فالملحن الباسم والضحوك رحل فجأة تاركًا الوسط الفني في حالة من الصدمة".

فاروق الباز: مروجو نظرية الأرض المسطحة يعانون من خلل فكري

أكد الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة "ناسا" الأميركية، أن هناك جدلًا بين العلماء حول شكل الأرض، حيث يتحدث الكثيرون عن كونها كروية، بينما يروج البعض الآخر لفكرة أنها مسطحة، مشددًا على أن الأرض هي كوكب مثل باقي الكواكب، تمامًا مثل الشمس.

خلال استضافته في برنامج "المجهول" مع الدكتور محمود صلاح، الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، أوضح الدكتور فاروق الباز أن أي جسم يدور حول مركزه يكون دائريًا، وبالتالي فإن الأرض دائرية وليست مسطحة.

ياسمين الحصري: والدي رفض تقاضي أجر مادي عن تسجيلاته الصوتية للقرآن

قالت ياسمين الحصري ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله، إن والدها قرأ القرآن الكريم في الكونجرس الأمريكي حينما كان ضمن وفد مشيخة الأزهر لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وخلال الزيارة افتتح جميع اللقاءات بتلاوة آيات الذكر الحكيم.

وأوضحت "الحصري"، أن جدها لأبيها كان قد رأى رؤية غامضة قبل ولادة والدها الشيخ الحصري قائلة: "رأى عنقود عنب يتدلى من ظهره والناس يأكلون منه دون أن ينقص وعندما طلب تفسير الرؤية، علم أن ابنه سيصبح قارئًا للقرآن وسيستفيد الناس من علمه".

ياسمين الحصري تكشف أسرار لقب والدها

كشفت ياسمين الحصري، ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، أن لقب "الحصري" هو لقب وليس اسم عائلة، مشيرة إلى أن السبب وراء إطلاق هذا اللقب يعود إلى أن والدها كان مشهورًا بفرش المساجد بـ"الحصير".

وأوضحت ياسمين خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يُعرض على قناة CBC، أن والدها الشيخ محمود خليل الحصري تميز بالجودة والإتقان وحبه لكتاب الله، حيث كان دائمًا يردد أنه خادم للقرآن الكريم.

وزير البترول الأسبق: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يوفر أكثر من ملياري جنيه

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن وزارة البترول كانت دائمًا تعمل على توصيل الغاز الطبيعي بالمجان لجميع المنازل، فمنذ عام 2006، تم إدراج بند مهم في الموازنة يتعلق بدعم الوقود، مما أدى إلى إقرار رسوم على توصيل الغاز يتم سدادها بالتقسيط.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أشار كمال إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انفلاتًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما أثر على أسعار مكونات الغاز الطبيعي، حيث تتطلب بعض المكونات مواصفات خاصة لا تتوفر في المنتجات المحلية ويتم استيرادها من الخارج.

محامي ضحية عمرو دياب: الفيديو المقدم من المطرب لا يثبت اعتداء الشاب عليه

كشف عدنان عبدالمجيد، محامي ضحية الفنان عمرو دياب، عن تفاصيل جلسة المحاكمة التي أُقيمت اليوم، حيث تقدم الشاب باتهام لعمرو دياب بالتعدي عليه.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أشار عبدالمجيد إلى أن الضحية يعاني من حالة اكتئاب شديدة، وترك عمله بسبب التنمر الذي يتعرض له في محيط سكنه.