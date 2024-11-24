كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج السياحي 1446هـ - 2025، ومنها تفاصيل إجراء قرعة الحج 2025.

هل يمكن تمديد موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2025؟

ووفق ضوابط الحج 2025، فإن المواعيد المحددة لإجراء القرعة نهائية ولن يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب ولا تقبل أي أعذار عن التخلف عن التقدم بالطلبات في المواعيد المحددة، ويعتبر تخلف الشركة عن تقديم طلب تنظيم الحج بمثابة تنازل منها عن تنظيمه هذا الموسم.

وشددت ضوابط الحج 2025، على أن شركات السياحة تلتزم بعدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي بدون إدراجهم على البوابة الموحدة للحج أو مبالغ تزيد على ما هو ثابت بالبرنامج المقدم منها للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج وتلتزم بعدم استحداث أية برامج تخالف ما سبق ذكره، وحال المخالفة يتم مجازاتها قانونًا.

موعد تلقي طلبات الحج السياحي

وجاء موعد تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدءًا منذ الأربعاء 20 نوفمبر الجاري ويستمر لمدة شهر حتى الجمعة 20 ديسمبر 2024.

موعد إجراء قرعة الحج 2025

تم تحديد موعد إجراء قرعة الحج 2025 العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في جميع مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أخر موعد للتقديم على حج الجمعيات الأهلية 1446هـ - 2025 للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م.

ووفق بيان "التضامن"، فإن آخر موعد للتقديم على حج الجمعيات الأهلية 2025 سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.

تأشيرات الحج

وخصصت اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

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