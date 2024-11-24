10 تخصصات.. الجيزة: الكشف على 7100 مواطن بالصف والبدرشين وصرف الأدوية مجانًا

"القومي للمرأة" يشارك في جلسة حول "معالجة تغير المناخ والمساواة بين

كتب- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مديرية الشئون الصحية، بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى في نطاق المراكز والمدن فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تفاصيل القوافل العلاجية بالجيزة

وتابع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، القوافل العلاجية التي وجهتها مديرية الشئون الصحية بالجيزة على مدار 4 أيام بقرى الشرفا ومزغونة بمراكز ومدن الصف والبدرشين؛ لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي القرى، حيث شملت القافلة 10 تخصصات، وهي: "الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، أشعة، الاكتشاف المبكر للسكر والضغط".

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القوافل قدمت الخدمات العلاجية لـ7100 مواطن من أهالى القري، مؤكدًا على أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة استفادة المواطنين وتلقي الرعاية الصحية اللازمة خاصة بالقرى.



صرف الأدوية لجميع الحالات مجانًا بالجيزة

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدى، مدير مديرية الشئون الصحية، أنه تم صرف الأدوية لجميع الحالات مجانًا إلى جانب تحويل بعض الحالات التي بحاجة إلى المزيد من الرعاية لتلقي العلاج بالمستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة.

وأشارت "رشدي"، إلى قيام أجهزة التثقيف الصحي بالمديرية بعقد عدد من الندوات التعريفية للمواطنين لزيادة الوعى الصحى وتقديم الإرشادات الخاصة بتنظيم الأسرة وأهمية العناية الشخصية والإلتزام ببرامج الوقاية خلال فعاليات تلك القوافل.

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