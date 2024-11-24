الحج 2025.. متى يسمح لشركات السياحة إضافة تكلفة على الحاج بخلاف قيمة البرنامج؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج السياحي 1446هـ - 2025، ومنها الحالة التي يسمح فيها لشركة السياحة بتعديل سعر برنامج الحج.

متى يسمح لشركات السياحة إضافة تكلفة على الحاج بخلاف قيمة البرنامج؟

ووفق ضوابط الحج 2025، في حالة رغبة الشركات السياحية في تعديل البرنامج ذات المستوى يكون للأعلى فقط وبذات السعر المتفق عليه.

وحددت ضوابط الحج 2025 للشركات، أنه لا يسمح بتقديم خدمات إضافية إلا لبرنامج الـ5 نجوم والذي يتم تنفيذه وفقًا لعقد يُبرم بين الشركة والحاج موضحًا به الخدمة الإضافية وسعرها وتخطر به الوزارة، وفي حالة تقدم الحاج بشكوى تتولى الوزارة تقييم أسعار هذه الخدمة.

أسعار الحج السياحي 2025

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أسعار الحج السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم والبري والطيران.

- خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

- خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران

- إقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

- إقتصادي ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

- إقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025

- سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- سياحي بري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- سياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 225 ألف جنيه.

وفق ضوابط الحج السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1146هـ.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ - 2025، وتضمنت عددًا من التحذيرات والتوجيهات بشأن أداء فريضة الحج 2025.

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