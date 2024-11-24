موعد الإجازة القادمة.. تعرف على قائمة الإجازات الرسمية في 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بمعرفة قائمة الإجازات الرسمية 2025 وموعد الإجازة القادمة، وذلك لترتيب خططهم خاصة بعد انتهاء الإجازات الرسمية العام الجاري.

قائمة الإجازات الرسمية 2025

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، قائمة الإجازات الرسمية 2025 وموعد الإجازة القادمة، كما يلي:

بالبحث عن موعد الإجازات القادمة وقائمة الإجازات المتبقية في العام، حيث يرغب الكثير من المواطنين في ترتيب خططهم قبل حلول الإجازة.

قائمة مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر

جاءت قائمة مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر، كما يلي:

- الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد

- السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير

- الاثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك

- الاثنين 21 أبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

- الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

- الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال

- الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

- السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى

- الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

- الاثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

- الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو

- السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

- الاثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973

موعد الإجازة الرسمية القادمة

ووفق ما سبق، فإن موعد الإجازة الرسمية القادمة سيوافق يوم الأحد 7 يناير القادم 2025، وذلك للقطاعين العام والخاص.

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